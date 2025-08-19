Chiasson’s Poboys Bayouside (Marathon Gas Station)
108 E Bayou Road, Thibodaux, LA
Po’boys
Fried Shrimp Po'boy$13.99
Grilled Shrimp Po'boy$15.99
Fried Shrimp & Fried Fish Po'boy$13.99
Fried Fish Po'boy$13.99
Grilled Fish Po'boy$15.99
Fried Chicken Tender Po'boy$13.99
Grilled Chicken Po'boy$15.99
Roast Beef Po'boy$13.99OUT OF STOCK
Hamburger Po’boy$13.99
Hot Sausage Po'boy$13.99
Ham & Cheese Po'boy$8.99
Buns
Baskets(Served with a choice of French Fries, Onion Rings, or Side Salad)
Salad
Dessert
Add Combo (Side & Drink)
Bayouside D & D Items
Bayou-Side Breakfast
Burritos
Size
Required*
Please select 1
Chiasson’s Poboys Location and Hours
(985) 446-3619
Open now • Closes at 7PM